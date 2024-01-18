Сцена / Концерты

«Песни наших родителей» прозвучат в Пскове в исполнении хора Сретенского монастыря

Концерт хора Сретенского монастыря «Песни наших родителей» состоится в большом зале Псковской филармонии 31 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В моменты радостей и печалей, взрослея и становясь мудрее, напевая колыбельную любимым детям, песни наших родителей стали не просто лирикой уходящей эпохи, но настоящей проповедью истинных ценностей и любви к родине, семье и близким, став по сути самым важным наследием, которое мы теперь бережно храним. В этой дорогой нашему сердцу музыке вновь оживают любимые образы, надежды и молитвы, питая не внешнюю нашу оболочку, но саму духовную суть человека. Эти песни и их высокая поэзия помогают нам чувствовать себя частью огромной страны с ее великой историей и культурой», - говорится в анонсе концерта.

Художественный руководитель хора — Андрей Полторухин, директор хора, композитор — Федор Степанов.

Начало концерта в 17:00.