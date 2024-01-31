Сцена / Концерты

Детская филармония выступит с отчетным концертом в Пскове 29 марта

Отчетный концерт проекта «Детская филармония» пройдёт в большом концертном зале Псковской областной филармонии 29 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

С 24 по 30 марта будет проходить шестидневная сессия, включающая групповые и сводные репетиции, а также разнообразные мастер-классы для юных талантов. В рамках сессии будет организована досуговая программа для участников.

В финале сессии, 29 марта, выступят два оркестра:

детский камерный исполнит симфоническую сказку «Петя и Волк» Сергея Прокофьева,

детский оркестр русских народных инструментов — «Вредные Советы» Григория Остера.

Обе программы будут представлены в форме театральных постановок с участием студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.