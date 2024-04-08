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12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
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Сцена / Концерты

Хоровой праздник проведут у стен Псковского кремля в июне

16.04.2024 14:28|ПсковКомментариев: 0

Хоровой праздник пройдет на территории Кремля в Пскове с 16 по 18 июня, об этом рассказали начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и директор проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мероприятие будет большое, яркое. Программы готовим совместно с Росконцертом. Мероприятие будет глобальным. В прошлом году, мне кажется, многие приходили посмотреть на эту удивительную сцену, которая стала отдельным элементом красоты», - поделилась Татьяна Мартынова.

Мероприятие готовится при поддержке Министерства культуры РФ.

Теги: #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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