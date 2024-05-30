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Показ музыкальной драмы «Царь Иудейский» впервые прошел в Пскове

Показ музыкальной драмы «Царь Иудейский» впервые прошел в Пскове 30 мая. Площадкой стал большой концертный зал Псковской областной филармонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фотографии: Фёдор Егоров

На сцене выступили Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, Сводный хор Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова, солисты Хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии. Чтец – народный артист России Игорь Скляр.

Пьеса «Царь Иудейский» о последних днях земной жизни Иисуса Христа была опубликована ограниченным тиражом в 1914 году в Петербурге. Это драматургическая обработка евангельского сюжета о въезде Иисуса Христа в Иерусалим, заговоре против него, суде, распятии и чудесном воскресении. На обложке стояли лишь инициалы автора - К. Р., но для просвещенной публики не было секретом, что за ними скрывался двоюродный дядя Николая II, великий князь Константин Романов (1858–1915) – поэт, писатель, переводчик, музыкант, общественный деятель, военачальник.

В первой любительской постановке драмы в Эрмитажном театре в присутствии императорской семьи великий князь сам исполнил роль одного из учеников Христа - Иосифа Аримафейского, который снял тело Иисуса с креста и которому Спаситель явился после воскресения.

В 1917 году, уже после смерти автора, пьеса была еще раз с огромным успехом показана в Театре Незлобина.