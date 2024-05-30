Сцена / Концерты

Музыка из «Властелина колец» зазвучит в Варлаамовской башне в Пскове

Два концерта в Варлаамовской башне в Пскове пройдут в этом сезоне. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 июня.

«Это очень интересное и атмосферное место. Ближайший концерт там пройдет в середине июля – это будет арфа и вокал. А называться он будет "Лето. Арфа. Голос". Приедут Татьяна Репникова (лауреат международных конкуров, солистка оркестра Михайловского театра - ред.) и Елизавета Бокова (лауреат международных конкурсов, сопрано - ред.). Это будет красивая средневековая музыка. Там будет попурри из "Властелина колец" и других известных фильмов», - поделилась Марина Николаева.

Кроме того, пройдут джазовые концерты во внутреннем дворе Поганкиных палат: в июне, июле и августе.