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Джазовый концерт проходит в музейном дворике Поганкиных палат. ФОТО

Группа Dizzy Dutch Duck выступает в Пскове сегодня, 18 июля, в рамках летнего проекта Псковской областной филармонии «Галерея-Джаз», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сцене в музейном дворике Поганкиных палат группа петербургского тромбониста и аранжировщика Антона Боярских сегодня играет концептуальный джаз. С коллективом Dizzy Dutch Duck выступает ведущий саксофонист Санкт-Петербурга Игорь Тимофеев и вокалистка Элина Духовная.

Dizzy Dutch Duck - участники главной сцены STEREOLETO ’18, Present is Perfect ’21/23, Pacific Ocean Jazz Festival ’22 и других крупных фестивалей и площадок. Издаются на независимом петербургском лэйбле Шпиль Records, регулярно выпуская новые релизы. Реализуют коллаборации с российским и европейскими артистами.