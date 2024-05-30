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Квартирник под открытым небом в Псковском драмтеатре. ФОТОРЕПОРТАЖ

Квартирник на свежем воздухе «Бейрут» состоялся на территории Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина 12 сентября. Музыканты и артисты театра вышли на импровизированную сцену у галереи «Цех».

В составе исполнителей: Катя Руч, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Ксения Чехова, Георгий Болонев, Иван Шарый, Денис Кугай и «Слезы счастья» и другие сотрудники театра. Музыканты: Иван Федоров (гитара), Борис Федотов (клавиши), Игорь Колосов (бас), Ярослав Погодин (ударные), Тимур Аллабердин (аккордеон). Автор идеи – художественный руководитель Псковского театра драмы, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев. Музыкальный руководитель – лауреат премии правительства РФ имени А. В. Луначарского Елена Обухова.

Подробнее о мероприятии — в фоторепортаже Анны Тягуновой.