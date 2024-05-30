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Губернаторский симфонический оркестр дал концерт «Бархатные сезоны» в Пскове. ФОТО

Концерт «Бархатные сезоны» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области состоялся на открытой террасе отеля «Покровский» в Пскове 13 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В программе концерта самые известные увертюры, арии, дуэты из оперетт и танцевальная музыка Иоганна Штрауса, Лео Делиба, Франца Легара и других.

Солисты концерта — сопрано Светлана Москаленко (Михайловский театр) и тенор Николай Ерохин (МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко). Художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области — Алексей Репников.