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Петербуржская органистка даст концерт в Пскове по произведениям Баха

Концерт органной музыки «Бах в Париже» состоится в субботу, 5 октября, в 16.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте примет участие Алла Морозова (орган), выпускница Российской Академии Музыки имени Гнесиных (Москва) по специальности «Орган», магистр Нижегородской Государственной Консерватории имени Глинки по специальности «Орган», лауреат международных органных конкурсов.

В концерте «Бах в Париже» прозвучат лучшие избранные транскрипции произведений немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, написанные французскими композиторами-симфонистами и органистами-виртуозами XIX-XXI веков Морисом Дюрюфле, Марселем Дюпре, Феликсом Александром Гильманом, Жаном Виктором Артуром Гийу, пишущим в стиле прошлых эпох, и Луи Виктором Жюлем Вьерном, являющимся главным органистом Собора Парижской Богоматери на протяжении 37 лет.

Посещение концертов осуществляется за пожертвование по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта составит 70 минут, без антракта. В начале выступления прозвучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Место проведения: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Псков, улица Плехановский Посад, дом №64.