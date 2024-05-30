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Концерт «Юбилеи великих» пройдет в Псковской областной филармонии

Всероссийский музыкальный фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» продолжается в Пскове. Сегодня, 12 октября, пройдет концерт «Юбилеи великих» в Псковской областной филармонии. Начало концерта в 15:00.

Концерт станет музыкальным подарком Пскову. Он посвящен классикам-юбилярам 2024 года – Пушкину, Римскому-Корсакову, Мусоргскому, Глинке и пройдет с участием заслуженной артистки России, Мисс Вселенная, уроженки Пскова Оксаны Федоровой, исполнителя Альберта Жалилова и артиста Большого театра России Александра Полковникова, а также ансамбля «Сказ» и студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Концерт носит благотворительный характер, вход будет осуществляться по пригласительным, которые будут распространяться в кассе БКЗ Псковской областной филармонии.

Напомним, 10 октября древний Псков стал первым городом, который принял масштабное культурное событие – музыкальный фестиваль под руководством Оксаны Федоровой. В программе: кинопоказы, мастер-классы, творческие встречи и концерты с участием знаменитых артистов и юных талантов.

«Псков не случайно выбран для старта этого большого и социально значимого культурного проекта. В 2024 году мы празднуем юбилеи великих классиков русской культуры – Пушкина, Римского-Корсакова, Мусоргского и многих других, чьи имена неразрывно связаны с Псковом, его историей, культурой и древнерусскими традициями. Это мой родной город, и для меня важно показать, как развиваются и связывают города, поколения и целые эпохи музыкальные традиции нашей страны», - отметила художественный руководитель фестиваля Оксана Федорова.