Концерт «Зимняя дорога» дадут в лютеранской церкви в Печорах

Концерт органной и ансамблевой музыки «Зимняя дорога» состоится в лютеранской церкви в Печорах 12 октября, сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: группа «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте»
В программе концерта «Зимняя дорога»:
«Обращаем ваше внимание, что церковь не отапливается. И хоть музыка, несомненно, согреет вашу душу, одеться стоит потеплее, чтобы замерзающее тело не мешало душе наслаждаться прекрасным!» - добавили организаторы.
Адрес: город Печоры, улица Гагарина, 12а, Лютеранская церковь Святого Петра.