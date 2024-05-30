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Концерт «Зимняя дорога» дадут в лютеранской церкви в Печорах

Концерт органной и ансамблевой музыки «Зимняя дорога» состоится в лютеранской церкви в Печорах 12 октября, сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте»

В программе концерта «Зимняя дорога»:

Георгий Свиридов «Метель», «Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание», «Отзвуки вальса», «Зимняя дорога»;

Альфред Шнитке «Полёт» из кинофильма «Сказка странствий»;

Николай Римский-Корсаков «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»;

Виктор Гридин «Рассыпуха», «Ехал казак за Дунай»;

Христофор Кушнарёв «Пассакалия»;

Михаил Глинка «Славься» из оперы «Жизнь за царя».

«Обращаем ваше внимание, что церковь не отапливается. И хоть музыка, несомненно, согреет вашу душу, одеться стоит потеплее, чтобы замерзающее тело не мешало душе наслаждаться прекрасным!» - добавили организаторы.

Адрес: город Печоры, улица Гагарина, 12а, Лютеранская церковь Святого Петра.