Сцена / Концерты

Репетиция концерта-посвящения Елене Образцовой прошла в Пскове

Репетиция концерта-посвящения Елене Образцовой прошла в Пскове на сцене БКЗ Филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В своё время меццо-сопрано Елены Образцовой звучало на всех ведущих сценах мира: Ла Скала, Метрополитен-опера, Большой театр и множество других. Абсолютно уникален и репертуар певицы, в нём — оперная классика, духовная музыка, городские романсы, русские песни и даже джазовые стандарты.

Концерт «Наследие Елены Образцовой», посвященный юбилею одной из выдающихся оперных певиц XX века состоится 25 октября. В 2024 году ей могло бы исполниться 85 лет.

Смотрите также Концерт-посвящение Елене Образцовой пройдёт в Пскове

В концерте примут участие солисты Всероссийского конкурса вокального и инструментального искусства на Приз Культурного центра Елены Образцовой - Алиса Шикина (сопрано), Амалия Саркисьянц (меццо-сопрано) и Фёдор Катилов (бас). В сопровождении Губернаторского оркестра Псковской области они исполнят избранные произведения из репертуара Елены Образцовой, а также ее именитых коллег по сцене. В программе — арии из опер Чайковского, Римского-Корсакова, Моцарта, Верди и других композиторов.