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Концерт «Наследие Елены Образцовой» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт «Наследие Елены Образцовой», посвященный юбилею одной из самых выдающихся оперных певиц XX века, состоялся в большом концертном зале Псковской областной филармонии 25 октября. В 2024 году ей могло бы исполниться 85 лет, и этот вечер стал данью уважения её непревзойденному таланту.

Елена Образцова, обладая уникальным меццо-сопрано, покорила сердца зрителей на самых престижных сценах мира — от Ла Скала до Метрополитен-опера, от Большого театра до множества других. Её репертуар был столь разнообразен, что включал в себя не только оперную классику, но и духовную музыку, городские романсы, русские песни и даже джазовые стандарты. На сцене филармонии выступили солисты всероссийского конкурса вокального и инструментального искусства на приз Культурного центра Елены Образцовой: Алиса Шикина (сопрано), Амалия Саркисьянц (меццо-сопрано) и Фёдор Катилов (бас). В сопровождении Губернаторского оркестра Псковской области они исполнили избранные произведения из репертуара Елены Образцовой, а также арии из опер Чайковского, Римского-Корсакова, Моцарта, Верди и других великих композиторов.

Подробнее о концерте — в фоторепортаже Анны Тягуновой.