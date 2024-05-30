Сцена / Концерты

Концерт в честь Дня народного единства можно будет посмотреть онлайн

Онлайн-трансляция торжественного вечера «Наша семья – наша Победа!», приуроченного ко Дню народного единства, стартует 4 ноября в 21:00, сообщается в Telegram-канале «Защитники Отечества | Псковская область».

Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества | Псковская область»

Мероприятие организовано фондом «Защитники Отечества» при поддержке Министерства обороны России и Московского художественного академического театра имени Максима Горького.

В программу включены выступления ведущих артистов России. Среди них хор Сретенского монастыря, ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, артисты Центрального академического театра Российской армии, Денис Майданов, Юта и другие.

На сцене прозвучат песни и стихотворения ветеранов специальной военной операции, которые в том числе вошли в сборник «Нет уз святее товарищества». Также будут представлены композиции в исполнении участников проекта «Главные детские песни».