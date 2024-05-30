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Гатчинский органист выступит с концертом в Пскове 10 ноября

Концерт органной музыки «Многоликий орган» состоится в воскресенье, 10 ноября, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви

На концерте выступит талантливый и харизматичный органист Николай Бронзов, выпускник магистратуры кафедры «Органа, клавесина и карильона» факультета искусств СПбГУ, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, штатный органист Римско-католического Прихода Божией Матери Кармельской в городе Гатчина.

В концерте прозвучат духовные и светские произведения XVII-XXI века: эпохи барокко германских композиторов и органистов Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Кристофа Пахельбеля, французского органиста-виртуоза и композитора эпохи барокко Клода-Бенинь Бальбастра, французского композитора-романтика и органиста-импровизатора XIX века Леона Боэльмана, российского композитора XVIII-XIX веков Дмитрия Бортнянского, творящего в стиле классицизма с элементами сентиментализма, современного финского композитора и органиста Иллки Куусисто, современного шотландского композитора, автора идиосинкразической музыки для волынки, Гордона Дункана, современного канадского композитора, автора музыки к голливудским кинофильмам Говарда Лесли Шора и современного английского композитора, получившего мировое признание как автора многочисленных мюзиклов, Эндрю Ллойд Уэббера. Прозвучат произведения мировой музыки, как написанные специально для органа соло, так и сделанные переложения для органа.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Мероприятия состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове по адресу: улица Плехановский Посад, 64.