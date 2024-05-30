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Илья Иофф пригласил псковичей на концерт камерного оркестра «Дивертисмент»

Заслуженный артист России, скрипач, художественный руководитель и главный дирижёр камерного оркестра «Дивертисмент» - Илья Иофф приглашает псковичей на концерт «Баланс белого», который состоится 24 ноября в Псковской областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: пресс-служба ТКД

«Дивертисмент» сегодня является одним из самых ярких и творческих академических коллективов России. В своих концертных программах оркестр сочетает петербургскую исполнительскую школу, известную своей академичностью и классичностью, с артистическим азартом и стремлением исследовать новые звуковые пространства, рассказали в ТКД.

Проект «Белое на белом» включает в себя произведения современных композиторов, созданные в последнее десятилетие специально для камерного оркестра «Дивертисмент» и посвящённые этому коллективу.

Петербуржцы Настасья Хрущёва и Анатолий Королёв, а также москвич Сергей Ахунов — каждый из них предлагает своё видение струнного камерного звучания.