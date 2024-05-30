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«Органные легенды Европы» прозвучат в Пскове 24 ноября

Концерт органной музыки из цикла «Органные легенды Европы» состоится в воскресенье, 24 ноября, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте выступит молодая и талантливая Лейла Гамидова (орган), студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова на кафедре «Специального фортепиано», лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

В органном концерте «Органные легенды Европы» прозвучит духовная музыка XVIII-XIX веков: немецких композиторов и органистов эпохи барокко Дитриха Букстехуде и Иоганна Себастьяна Баха, итальянского композитора и скрипача-виртуоза эпохи барокко Антонио Лучо Вивальди, немецкого композитора и органиста романтика XIX века Йозефа Габриэля фон Райнбергера и французского органиста и композитора-симфониста XIX века Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до старта выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Мероприятие пройдет по адресу: Псков, улица Плехановский Посад, дом 64.