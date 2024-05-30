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Концерт органной музыки «Два мастера. Бах и Букстехуде» дадут в Пскове

В воскресенье, 1 декабря, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоится концерт органной музыки из цикла «Два мастера. Бах и Букстехуде». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте примет участие талантливая петербуржская органистка Светлана Фурник, выпускница и магистр Российской Академии Музыки им. Гнесиных, а также лауреат международных органных конкурсов. Она исполнит лучшие духовные произведения выдающихся немецких композиторов и органистов эпохи барокко — Иоганна Себастьяна Баха и Дитриха Букстехуде.

Посещение концерта осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм откроется за 45 минут до начала концерта. Рекомендуется посещение для всех слушателей старше 10 лет. Продолжительность концерта составит 60 минут без антракта, в начале прозвучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53. Храм Пресвятой Троицы находится по адресу: город Псков, улица Плехановский Посад, дом 64.