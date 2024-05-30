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Четыре концерта органной музыки дадут в Пскове в декабре

В декабре в Храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоятся четыре концерта органной музыки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концертов.

Первый из них под названием «Два мастера. Бах и Букстехуде» пройдёт в воскресенье, 1 декабря, в 17:00. В нём со своей программой выступит петербуржская органистка Светлана Фурник, выпускница и магистр Российской академии музыки имени Гнесиных (Москва), лауреат международных органных конкурсов.

Второй органно-вокальный концерт под названием «Забытые манускрипты и музыкальный калейдоскоп» состоится в субботу, 7 декабря, в 17:00. В нём выступят Александр Цветков (орган), дипломант международных вокальных конкурсов в номинациях «Орган и вокал» и «Лучший концертмейстер», органист лютеранско-евангелического Прихода Воскресения Христова в Пушкине (Санкт-Петербург) и Дария Гаврилова (сопрано), студентка 5 курса вокально-режиссёрского факультета Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов.

Третий концерт органной музыки из цикла «Органные фрески» пройдёт в субботу, 14 декабря, в 17:00. В нём со своей оригинальной программой выступит молодая и талантливая петербуржская органистка Эльнора Гросс, выпускница кафедры «Органа и клавесина» Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреат и дипломант многочисленных всероссийских и международных органных конкурсов.

Четвёртый ансамблевый концерт состоится в субботу, 21 ноября, в 17:00. В нём со своей авторской программой «Слушаем кино» выступят молодые и талантливые музыканты из Альметьевска (республика Татарстан) Елизавета Бузерова (орган), выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, преподаватель класса «Орган» в Альметьевском музыкальном колледже имени Фарида Загидулловича Яруллина (республика Татарстан) и Азалия Гильмутдинова (саксофон), преподаватель и заведующая отделением «Оркестровых, духовых и ударных инструментов» Альметьевского музыкального колледжа, лауреат всероссийских конкурсов.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным. Их можно получить непосредственно перед началом каждого мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность составляет от 60 до 70 минут, без антракта. В начале каждого концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53. Адрес: улица Плехановский Посад, 64.