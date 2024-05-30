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Сцена / Концерты

Концерт «Органные фрески» состоится 14 декабря в Пскове

12.12.2024 08:20|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки из цикла «Органные фрески» состоится в субботу 14 декабря в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото: храм Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви

В концерте выступит талантливая и харизматичная петербуржская органистка Эльнора Гросс, выпускница Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по классу «Орган», лауреат и дипломант всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

В органном концерте «Органные фрески»  прозвучат музыкальные произведения XVIII-XX веков: германского композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, французского композитора-симфониста и органиста-виртуоза XIX-XX века Шарля-Мари Видора, французского композитора-романтика и органиста-импровизатора XIX-XX века Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка, французского композитора-романтика и органиста XIX-XX века Луи Виктора Жюля Вьерна, пишущего в фантастическом стиле, русского теоретика музыки и композитора XIX века французского происхождения Георгия Катуара, известного своей прелюдией и фугой для органа, советского композитора Георгия Мушеля, родоначальника узбекской симфонии, фортепианного концерта, кантаты, а также советского композитора XX века Дмитрия Шостаковича, известного своими симфониями, операми и балетами. Музыка европейских органных стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох. 

Посещение концертов осуществляется за пожертвование по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 60 минут, без антракта. В начале прозвучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Напомним, что мероприятие состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове по адресу: улица Плехановский Посад, 64.

Теги: #органные концерты
Источник: Псковская Лента Новостей
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