Концерт «Очарование романса» дадут в псковской детской музыкальной школе

В концертном зале детской музыкальной школы №2 в Пскове 23 декабря состоится концерт «Очарование романса». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в школе.
Изображение: Детская музыкальная школа №2 имени Модеста Мусорского
В программе выступит заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат почётного звания «Душа земли Псковской» Юрий Наконечный.
Концерт пройдёт в сопровождении ансамбля «Элегия». Ведущим мероприятия станет заслуженный артист Российской Федерации Сергей Попков.
Концерт состоится по адресу: город Псков, улица Красноармейская, дом 21.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 56-45-55.