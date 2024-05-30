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Концерт «Неоконченная симфония» памяти Аркадия Галковского пройдёт в Пскове

Концерт «Неоконченная симфония» состоится в большом концертном зале Псковской областной филармонии 19 декабря. Концерт посвящён памяти Аркадия Галковского – известного псковского музыканта, дирижёра, педагога, джазмена, заслуженного деятеля искусств Псковской области, основателя и с 1997 по 2004 год главного дирижёра Псковского областного симфонического оркестра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Участники концерта – друзья, коллеги, ученики Аркадия Галковского.

Как рассказала ведущая, музыковед Ирина Галковская, уникальность концерта в том, что в нём будут представлены два музыкальных направления: академическое и эстрадно-джазовое.

В первом отделении выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Прозвучат произведения, премьера которых состоялась ещё в первые годы существования коллектива под руководством молодого дирижёра, выпускника Казанской консерватории Аркадия Галковского.

Второе отделение концерта – дань памяти Аркадию Галковскому как джазовому музыканту, импровизатору, руководителю джазового коллектива, автору проекта «Джаз в Рождество», лауреату Международного джазового конкурса имени О. Лундстрема. Около 30 лет ежегодные концерты «Джаз в Рождество» пользовались неизменной популярностью у псковичей и являлись визитной карточкой новогодней афиши города. Именно с выступлений джазового коллектива Аркадия Галковского началось проникновение джаза в филармоническую афишу Пскова.

Начало концерта в 19.00.