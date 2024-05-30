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«Неоконченная симфония» памяти Аркадия Галковского. ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт «Неоконченная симфония» прошел в большом концертном зале Псковской областной филармонии 19 декабря. Концерт посвящён памяти Аркадия Галковского – известного псковского музыканта, дирижёра, педагога, джазмена, заслуженного деятеля искусств Псковской области, основателя и с 1997 по 2004 год главного дирижёра Псковского областного симфонического оркестра.

Участники концерта – друзья, коллеги, ученики Аркадия Галковского. Уникальность концерта состоит в том, что в нём представлены два музыкальных направления: академическое и эстрадно-джазовое.

Подробнее – в фоторепортаже Анны Тягуновой.