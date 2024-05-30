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Концерт классической музыки музыкантов нового поколения состоялся в Пскове

В Псковской областной филармонии 25 декабря состоялся концерт в рамках всероссийского проекта «Поколение звезд. Молодые исполнители – регионам России», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

В программе концерта, вдохновленного известными произведениями для струнных инструментов, выступил заслуженный артист России Борис Андрианов, который также является вдохновителем и руководителем проекта. На сцене вместе с ним выступили лауреаты международных конкурсов: альтист Анатолий Андрианов и скрипач Даниил Коган.

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством дирижера Алексея Репникова стал прекрасным сопровождением для этого музыкального праздника.

Они представили публике разнообразную программу, включающую произведения Петра Чайковского, Эдисона Лолашвили, Феликса Мендельсона и Карла Марии фон Вебера. Каждое произведение было исполнено с особым чувством и профессионализмом, что позволило зрителям насладиться красотой солирующей струнной музыки.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и АНО «Новый век».