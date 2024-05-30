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Органный концерт «Свет Вифлеемской звезды» дадут в Пскове

Органный концерт «Свет Вифлеемской звезды» в исполнении ансамбля VivaMuse из Санкт-Петербурга пройдет в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 5 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На сцене прозвучат орган, меццо-сопрано, скрипки, альт и виолончель. Камерный ансамбль VivaMuse, лауреат международных конкурсов, объединяет лучших музыкантов, выступающих в России и за её пределами.

«Этот вечер подарит атмосферу волшебства и духовного вдохновения каждому зрителю», - добавили в ТКД.