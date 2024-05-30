Сцена / Концерты

На концерте Сергея Трофимова в Пскове не осталось свободных мест

В Большом концертном зале Псковской областной филармонии 6 января проходит праздничный концерт Сергея Трофимова. На момент начала мероприятия зал был полностью заполнен, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Добрый вечер! Добрый вечер, земля псковская! Прежде всего, позвольте поздравить вас с наступившим Новым годом и с наступающим Рождеством. Спасибо, что нашли время и пришли, несмотря на праздничные хлопоты. Это действительно дорогого стоит», — обратился к публике Сергей Трофимов.

Во вступительном слове, артист также рассказал о своих первых песнях, написанных в начале 90-х, и их значении в его творчестве. Он отметил, что они стали его визитной карточкой, благодаря которой он смог познакомиться с широкой аудиторией.

«Я считал своим долгом в 90-е писать что-то с посылом "в завтрашний день", "в светлое будущее", с надеждой. Хочется поделиться с вами этой нечаянной радостью», — добавил он.

Напомним, что это не первый концерт, который артист дает в городе Пскове.