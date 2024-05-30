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Три органных концерта состоятся в январе в Пскове

В январе 2025 года в Храме Пресвятой Троицы в Пскове Римско-католической церкви состоятся три концерта органной музыки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

Первый концерт, под названием «Эпоха Баха и его современников» пройдёт 11 января в 17:00. В нём со своей авторской программой выступит молодой и талантливый петербуржский органист Иван Мокшин, студент третьего курса Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», лауреат и дипломант всероссийских и международных органных конкурсов.

Второй органный концерт под названием «Виртуозный орган» состоится в воскресенье 19 января в 17:00. В нём выступит виртуозный петербуржский органист Сергей Буслов, выпускник кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных и фортепианных конкурсов.

Третий концерт из цикла «Токката и фуга» пройдёт в субботу 25 января в 17:00. В нём со своей оригинальной программой выступит талантливая петербуржская органистка «Аннекирхе» Александра Веткина.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта.