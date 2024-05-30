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«Эпоха в музыке»: концерт к 150-летию Рейнгольда Глиэра

В рамках цикла мероприятий «Эпоха в музыке» в Пскове пройдет концерт к 150-летию русского и советского композитора, дирижёра, педагога Рейнгольда Глиэра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Впервые на псковской сцене прозвучит его эпическая симфония №3 «Илья Муромец», созданная в 1911 году. Это произведение стало одним из самых значимых в творчестве композитора и заняло почетное место в ряду русских эпических симфоний.

Как писал Леопольд Стоковский, выдающийся дирижер: «Этой симфонией Вы создали памятник славянской культуре — музыку, которая выражает силу русского народа».