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Сцена / Концерты

Симфонический концерт по фильмам «Звездные войны» и «Интерстеллар» дают в Пскове. ВИДЕО

05.02.2025 15:39|ПсковКомментариев: 0

Первый из двух симфонических концертов по фильмам «Звездные войны» и «Интерстеллар» проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 5 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках цикла мероприятий «Классика саундтрека» Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под руководством художественного руководителя и главного дирижера Алексея Репникова исполняет композиции из культовых фильмов «Звездные войны» и «Интерстеллар».

Знаменитые мелодии Джона Уильямса и Ханса Циммера оживляют сцены космических сражений, путешествий сквозь галактики и парадоксы времени.

Второй концерт также дадут сегодня в 19:00.

Напомним, цикл мероприятий для подростков включает три разноименных концерта. На сцене БКЗ уже звучали саундтреки из Гарри Поттера, а также пройдут концерты из вселенной легендарного японского мультипликатора Хаяо Миядзаки.

Заключительный концерт дадут 2 апреля («Сны Миядзаки»). 

По всем дополнительным вопросам можно обратить по номеру: +7 (8112) 66-89-20.

Теги: #БКЗ #ТКД #Звездные войны #Интерстеллар
Источник: Псковская Лента Новостей
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