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«Звездные войны» в псковской филармонии. ФОТОРЕПОРТАЖ

«Марш штурмовиков», «Дуэль двух судеб», «Тема Звезды смерти» - звуки, знакомые с детства для многих фанатов научной фантастики из вселенной «Звездных войн», придуманной режиссером и сценаристом Джорджем Лукасом. Сегодня, 5 февраля, симфонические хиты из известнейшей франшизы всех времен раздавались в большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Музыканты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области погрузили слушателей в атмосферу межгалактических перипетий. Также на сцене прозвучали композиции гениального композитора Ханса Циммера для научного-фантастического фильма «Интерстеллар», первого, показавшего достоверную модель черной дыры, впоследствии получившей подтверждение ученых.

Подробнее о концерте — в фоторепортаже Анны Тягуновой.