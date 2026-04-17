В Пскове презентовали графический роман, созданный читателями и библиотекой

Презентация графического романа «Библиохроники» в рамках XXI Международного книжного форума «Русский Запад» прошла в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова 17 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Библиохроники» - это комикс, созданный сотрудниками библиотеки совместно с читателями.

С реализацией графического романа библиотеке помогли волонтёры, которые нарисовали для комикса персонажей: Аркаша — новичок, поклонник цифровых технологий; Камилла Валентиновна — всезнающая и бескомпромиссная библиограф; Митрич — сторож, который тайно сочиняет фанфики; Кот Буквоед — сказочный хулиган; Томинус — древний книжный дух, ехидный, но добрый.

На презентации комикса участники смогли познакомиться не только с его страницами, но и создателями, которые рассказали о жизни библиотеки.

Презентацию посетили учащиеся четвертых классов, для которых провели викторину, посвящённую миру библиотеки и литературы. В конце юным участникам выдали призы, связанные с Валентином Курбатовым.

Мероприятие стало частью программы XXI Международного книжного форума «Русский Запад», который проходит с 16 по 19 апреля в Пскове.

