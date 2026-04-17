Не принимать Алексея Вульфа за «вечного дерптского студента» предложили на чтениях в «Михайловском»

Два доклада, прозвучавшие сегодня, 17 апреля, в ходе научно-практических чтений «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная» (в рамках многолетнего конференц-проекта «Библиотека в усадьбе»), были посвящены читательским интересам приятеля и тригорского соседа поэта — Алексея Вульфа. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Силуэт Алексея Вульфа работы Александра Стройло (1999) из фондов «Михайловского»

«Алексей Вульф как адресат лирики Пушкина и тригорский знакомый поэта в нашем музее вниманием не обижен, — так начала своё выступление Елена Ступина, ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского заповедника. — У него есть собственный кабинет в тригорском доме, мы знаем, как он выглядел в разные годы: сохранилось несколько его портретов. Экскурсоводы цитируют пушкинские строки, посвящённые Алексею Николаевичу, приводят отрывки из его дневника, показывают книгу Фихте «О назначении человека» на немецком языке с владельческой надписью Wulf и чёрное кожаное кресло, ему принадлежавшее…».

Елена Ступина выступает на конференции «Библиотека в усадьбе». Здесь и далее фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Своим выступлением Елена Ступина, автор масштабного выставочного проекта «Круг чтения обитателей Тригорского», анонсировала новую выставку из этого цикла. Экспозиция, которая готовится в эти дни в музее, должна по-новому открыть посетителям мемориальной усадьбы «Тригорское» сложившийся здесь образ «дерптского студента». Например, рассказать о его жизни после смерти Пушкина — в Тригорском об этом не говорится ничего, поскольку главным действующим лицом во всех рассказах экскурсоводов всё-таки является поэт. Именно поэтому разделы будущей выставки решено расположить не в традиционном, от года к году, следовании, а в обратном хронологическом порядке. «Да и биография Алексея Вульфа нуждается в уточнениях и дополнениях», — особо отметила докладчица.

Елена Ступина в своём выступлении акцентировала внимание слушателей на тех книгах, которые или уже имеются в собрании Пушкинского заповедника, или намечены к приобретению. А доклад Дмитрия Григорьева «Хозяйственные и общественные интересы А. Н. Вульфа по книгам из библиотеки Тригорского», наоборот, был более ориентирован на выявление лакун в нынешнем собрании музея в свете планируемой реэкспозиции разделов «Библиотека» и «Читальня» в доме-музее Осиповых и Вульфов, — отметили в «Михайловском».

Дмитрий Григорьев на конференции «Библиотека в усадьбе». Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Публикации, подготовленные Еленой Ступиной и Дмитрием Григорьевым по итогам выступления на сегодняшних чтениях, равно статьи и заметки других участников конференции «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная», планируются к публикации в одном из ближайших выпусков «Михайловской пушкинианы» — научно-популярного издания, которое силами музея-заповедника выходит в свет с 1996 года и на сегодня насчитывает 111 книг.