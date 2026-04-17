Лекцию о жизни в Пскове во время Первой мировой войны прочли на форуме «Русский Запад»

Открытая лекция доктора исторических наук Андрея Михайлова прошла в библиотеке имени Валентина Курбатова (Профсоюзная улица, дом 2) в пятницу, 17 апреля, в рамках XXI Международного книжного форума «Русский Запад», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лекцию на тему «Псков в годы Первой мировой войны. 1914-1917 гг.» прочел Андрей Михайлов - старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В основу данной лекции легли труды Андрея Михайлова, которые он опубликовал в виде двух томов: «Псков в годы Первой мировой войны. 1914-1915 гг.» и «Псков в годы Первой мировой войны. 1916-1917 гг.»

Слушателям представилась возможность прослушать курс про знаменитых людей Пскова, внёсших вклад в поддержание стабильности в военное время, об известных событиях, таких как ограничение продаж спиртного в лавках, мясном, сахарном, хлебном и дровяном кризисах.

В 1914 году в Пскове, как и по всей стране, началась мобилизация, местные полки отправлялись преимущественно в Пруссию: «Псковичи дрались, псковичи с первых дней дрались очень хорошо», - комментирует Андрей Михайлов.

Псковская община много занималась благотворительностью, в том числе была дана опера «Пиковая дама», деньги с которой отправлялись семьям фронтовиков: «Восторгов она не вызвала, псковскому зрителю она не понравилась, сказали:" Голоса могли найти и получше"», - отмечает Андрей Михайлов.

«С 1914 года Псков готовился к принятию беженцев, но к декабрю этого же года было только 150 беженцев из Польши, а в январе 1915 года газета "Псковская жизнь" опубликовала благодарственное письмо от поляк к псковичам», - рассказывает Андрей Михайлов.

В конце лекции спикер отметил, что хотел бы переиздать свои книги с новой информацией, которую он постоянно находит при изучении материалов.

Открытая лекция Андрея Михайлова стала частью программы XXI Международного книжного форума «Русский Запад», который проходит с 16 по 19 апреля в Пскове.

