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Артисты псковских театров устроили концерт в областной больнице

В Псковской областной клинической больнице с концертом для раненых участников специальной военной операции 25 февраля выступили артисты псковских театров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского театра драмы.

Фотографии: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Создание выездных бригад – инициатива Псковского регионального отделения Союза театральных деятелей России и лично его председателя Дмитрия Месхиева, заслуженного деятеля искусств РФ, художественного руководителя Псковского театра драмы.

«Такие концерты для наших раненых бойцов будут регулярными, – подчеркнул Дмитрий Месхиев. – Я считаю это чрезвычайно важным – поддержать ребят, ободрить, показать, что мы с ними, подарить им немного радости и тепла, которые им сейчас необходимы».

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В концертные бригады, которые несколько раз в месяц будут выступать в Военном клиническом госпитале и Псковской областной клинической больнице с музыкальными и чтецкими номерами, вошли артисты псковских театров: Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина и Псковского театра кукол. Техническое сопровождение оказывают также специалисты Пушкинского театра.

Напомним, Псковский театр драмы с 2022 года поддерживает военнослужащих и их семьи. Театр проводит бесплатные показы спектаклей для детей и взрослых и передает билеты семьям участникам СВО, направляет средства на оказание помощи псковским военнослужащим.

Создание концертных бригад – одна из первых инициатив Дмитрия Месхиева на посту председателя Псковского регионального Союза театральных деятелей РФ, который он занял 27 января 2025 года.