Сцена / Концерты

Премьера программы «Моцарт, волынка и джаз!» состоится в Пскове 13 марта

Премьера программы «Моцарт, волынка и джаз!» пройдёт в Пскове 13 марта. В программе концерта представят не только классическую музыку, но и сочетание двух известных инструментов - волынки и органа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Зрителям представят яркие аранжировки Олега Матвеева, в которых сплетаются архаичные мотивы кельтов, легкая чарующая музыка парижских шансонье, язык современного джаза и энергетика классического органа.

Исполнители:

Олег Матвеев – саксофон. кларнет, волынка

Денис Маханьков – орган

Дина Ихина - орган

Премьера состоится в концертный зале Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсаков. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.