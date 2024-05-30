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Группа «Пика» выступит в Пскове 21 марта

Московский отборочный тур музыкального фестиваля «Добрый рок» состоится 12 апреля, и одним из гостей мероприятия станет группа «Пикк». Однако поклонники смогут увидеть коллектив раньше — 21 марта в Пскове, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото: Andru_photo

Кроме основного выступления, зрителей ожидает сюрприз — коллаборация Кати Пики с местным псковским коллективом. Группы объединяют молодость исполнителей и авторов, а также общая страсть к стилю хоррор, который находит отражение в их творчестве и повседневной жизни, отметил Андрей Семенов.

Группа «Пика» уже успела выступить совместно с такими артистами, как Nagart и Беркут.

Концерт пройдёт 21 марта в клубе «Нора» в Пскове. Начало мероприятия запланировано на 20:00, двери откроются в 19:00.

Напомним, 5-7 июля на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино пройдет опен-эйр «Добрый рок-2025». Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM