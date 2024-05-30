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Премьера музыкальной программы «Моцарт, волынка и джаз!» состоится в Пскове

Премьера музыкальной программы «Моцарт, волынка и джаз!» состотся в Пскове 13 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Видео: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонтакте»

Программа предложит слушателям увлекательное путешествие по музыкальному наследию Европы, где классика встречается с современными аранжировками.

Зрителям предстоит услышать необычное сочетание волынки и органа, которое воплотится в произведениях великих композиторов, таких как Вольфганг Амадей Моцарт, а также в оригинальных интерпретациях, созданных музыкантом Олегом Матвеевым.

Исполнительский состав включает известных артистов: Олега Матвеева (саксофон, кларнет, волынка) и лауреатов премии «Народное признание» Дениса Маханькова и Дину Ихину (орган).

Мероприятие пройдет в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова по адресу: улица Воеводы Шуйского, дом 2. Начало концерта в 19:00.