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Фестиваль русской музыки в Пскове откроют артисты проекта Zventa Sventana и оркестра Персимфанс

Концертом проекта Zventa Sventana откроется 51-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова в Пскове. Выступление пройдет совместно с оркестром Персимфанс при поддержке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В основе программы лежит современное осмысление русского культурного кода, выраженного в народных песнях. 15 марта на сцене Псковской областной филармонии впервые будут исполнены симфонические обработки записей, собранных в этнографических экспедициях и переработанных Zventa Sventana в стиле, объединяющем фольклор, электронную и инди-музыку.

В создании аранжировок, которые будут исполнены в Пскове, приняли участие выдающиеся молодые композиторы современной России. Среди них — резидент «Дома Радио», номинант на «Золотую маску» Алексей Ретинский, звуковой художник и пианист, учредитель «Персимфанса», лауреат «Золотой маски» и премии Сергея Курехина. Также в создании программы участвовали Пётр Айду, сооснователь и соучредитель «Персимфанса», лауреат «Золотой маски» и премии Сергея Курехина, доцент МГК имени Петра Чайковского; Григорий Кротенко, сооснователь и соучредитель «Персимфанса»; Дмитрий Селипанов, продюсер и оркестровщик, лауреат премии «Золотой Орёл»; Руст Позюмский, специалист в музыке барокко, участник «Оркестра Екатерины Великой»; Лев Трофимов, пианист, музыкальный продюсер крупнейших российских поп-проектов; Элина Андрианова, композитор, публичный лектор, редактор журнала «Музыкальная академия»; Георгий Фёдоров, педагог Санкт-Петербургской консерватории, пианист; Иван Наборщиков, скрипач и композитор, работавший с такими дирижёрами, как Теодор Курентзис, Джованни Антонини и Томас Зандерлинг.

Видео с репетиции / ТКД

Концерт состоится 15 марта в БКЗ Псковской областной филармонии, начало в 18:00.

Добавим, 51-й Фестиваль русской музыки имени Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова пройдет в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.