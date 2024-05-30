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«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» звучит на сцене Псковской филармонии

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» звучит на сцене Псковской филармонии 23 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Сегодня в рамках цикла мероприятий для семей с детьми «Сказки с оркестром» – «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» звучит на сцене Псковской областной филармонии в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра под управлением Александра Антонова.

«Вечная история Пушкина и волшебная музыка Калинникова создают атмосферу настоящего чуда», - отметили в дирекции.