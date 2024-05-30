Сцена / Концерты

Невозможное возможно

Спектакль-концерт «Шансон» молодежного театра «Гротеск» прошел в Доме офицеров в Пскове 27 марта. Премьера — это и подарок зрителю в честь Дня театра, и эксперимент — впервые квартирник оказался на большой сцене. Удалось ли артистам удивить публику и была ли удачной попытка сделать невозможное? Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Квартирник на большой сцене

«Молодежный театр "Гротеск" посчитал несправедливым отмечать Международный день театра только в профессиональной среде. Поэтому наш театр опять идёт на рискованный, но довольно интересный и необычный эксперимент. Поскольку квартирники никто не устраивает на большой сцене, это достаточный повод для того, чтобы мы рискнули вместе с вами, нашими зрителями, осуществить невозможное», - предупредил псковичей художественный руководитель и режиссер театра Роман Захаров.

По его словам, это очень рискованный проект «как с точки зрения режиссуры, так и с точки зрения материала». В прошлом году такой квартирник проходил в «Лофте», больше подходящем для такого представления. «Квартирник предполагает небольшое уютное помещение с ограниченным количеством зрителей. Здесь же мы хотим соединить жанр квартирника с его дружеской атмосферой, общением, свободой и большую сцену, где ты так просто не поговоришь со зрителем», - сообщил режиссер. Однако добавил, что все равно артисты будут общаться с публикой. «Но назвать это обычным концертом, наверное, нельзя», - заметил он.

Начался театральный квартирник тоже необычно. Вместо привычных просьб отключить звук на телефоне зрителей попросили «отключить телефоны и включить души». После этого свет стал гаснуть, и на сцену через весь зрительный зал с песней прошли артисты театра.

Песня о жизни

«Шансон - в переводе с французского просто песня! - рассказали они. - Многие думают, что шансон — это исключительно про "блатняк". Ничего подобного! Он включает в себя дворовые песни, городские романсы и много жанров. Шансон — это песня о жизни!»

И зрителю были представлены эти песни: смешные и грустные, шутливые и «разрывающие душу». Под звуки музыки на сцене сменялись герои и эпохи. Из дворовых песен, городских романсов, разговорных сценок и стихов - зрители узнали интересные истории жизни отдельных людей и погрузились в историю страны.

Юные артисты театра «Гротеск» умело изображали как пионеров, так и попрошаек с вокзала. Номер с раздачей зрителям пирожков «Купите бублички, гоните рублички», наверное, заставил улыбаться каждого в зрительном зале.

Хороша была в своих перевоплощениях и актриса театра Диана Константинова: вот она с надрывом поет романс о печальной судьбе эмигрантки в «свободном Париже», а потом накидывает шаль на плечи — и мы видим уже откатчицу вагонеток Анюту, влюбленную в шахтера. Вместе с артистами на сцене не раз появлялся и худрук Роман Захаров с шутливыми номерами под аккомпанемент гитары.

Не обошли авторы проекта и трагические страницы нашей истории. Арестантские песни сталинских лагерей тоже прозвучали с большой сцены: «Черный ворон, черный ворон, черный ворон переехал мою маленькую жизнь».

Но и о светлых моментах тоже не забыли.

«Подвиги комсомольцев, способных по зову Родины срываться с насиженных мест и поднимать целину, осваивать необжитые пространства, навсегда останутся в наших сердцах», - заявили со сцены артисты.

И исполнили песню, которая была хитом в 60-х - «Комсомольцы-добровольцы», чем заслужили аплодисменты зрителей старшего поколения.

Эксперимент удался

Надо сказать, что публика оценила новаторство. «Это хорошо, что сегодня не обычный спектакль, а такой замечательный концерт», - говорили зрительницы в антракте. А некоторых интересовали артисты: кто они, откуда приехал такой театр?

Рассказываем: «Гротеск» - это псковский театр, и работает он на местных площадках уже 15 лет. Но большинство сотрудников этого творческого сообщества - непрофессиональные артисты, они заняты в других сферах.

«Театр - это их отдушина. А если людям их увлечение в душу, то и подход другой!» - отметил худрук театра Роман Захаров.

Сначала «Гротеск» был студией при псковском университете - тогда ещё педагогическом институте. Потом, по словам режиссера, он долго кочевал от места к месту. А последние семь лет его работа проходит на базе Дома офицеров.

Несмотря на то, что театр называется молодежным, артисты в коллективе — разного возраста: от 10 лет до 60 лет. Потому что в данном случае «молодежный» - это не о возрасте, а о стремлении к новациям.

«С одной стороны, это очень глубокая театральная традиция. С другой, – это вечный поиск и эксперименты», - пояснил Роман Захаров.

Основной костяк театра «Гротеск» - 12 человек. Больше, считает режиссер, и не нужно, потому что театр - это «кропотливая индивидуальная работа с артистами». «Если мы планируем какие-то масштабные проекты, то предлагаем сотрудничество творческим коллективам и людям», - сказал он.

Кстати, в театральном квартирнике задействовано около 30 человек. Помимо артистов «Гротеска», в спектакле-концерте приняли участие приглашенные профессиональные музыканты и друзья театра.

«Гротеск» выступает не только на сцене Дома офицеров. Артисты ездят с гастролями по Псковской области и по соседним регионам. Часто выступают в Санкт-Петербурге и на площадках Ленобласти.

«Сейчас у нас в репертуаре музыкальные жанры. Зрители принимают хорошо. Никто не уходит разочарованным», - сказал режиссер.

Судя по всему, псковской публике тоже понравился эксперимент молодежного театра. А значит, у «Гротеска» в профессиональный праздник прибавилось почитателей и поклонников.

Светлана Синцова