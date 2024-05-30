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Песни советского времени о Великой Отечественной войне прозвучат в псковской филармонии

Праздничную программу, посвященную 80-летию со дня Великой Победы, на сцене Псковской областной филармонии представит псковский эстрадно-джазовый оркестр 8 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: ТКД Псковской области

Зрители услышат знаменитые песни советского времени о Великой Отечественной войне: «День Победы», «Священная война», «От героев былых времен», «На безымянной высоте», «Синий платочек» и многие другие.

«Великолепные мелодии свяжут воедино разные поколения, пробуждая в сердцах чувство глубокой признательности нашим отцам, дедам, бабушкам и матерям, защищавшим нашу землю, и напоминая о важности мира, достоинства и преданности своей Родине», - отметили в ТКД.