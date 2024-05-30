Сцена / Концерты

Пасхальный концерт органной музыки из цикла «Только Бах…» состоится в Пскове

Пасхальный концерт органной музыки из цикла «Только Бах…» состоится в воскресенье, 27 апреля, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте примет участие опытная и талантливая петербуржская органистка Аида Глухова, выпускница Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова по специальности «Фортепиано» и «Орган», выпускница аспирантуры-ассистентуры кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат премии «Органист года-2023», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

В программе концерта «Только Бах…» прозвучат исключительно лучшие музыкальные шедевры XVIII века самого известного германского композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха.

Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Концерт пройдет по адресу: Псков, улица Плехановский Посад, дом 64.