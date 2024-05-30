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Иммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» прошёл в псковском Летнем саду

Мммерсивный концерт «Во имя жизни и любви» состоялся в Летнем саду в Пскове 9 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении культуры города Пскова.

Фото здесь и далее: Управление культуры Пскова

«Концерт погрузил зрителей в особую атмосферу советских мирных будней и тяжелых военных времен. Каждый гость мог почувствовать себя частью истории: станцевал вальс на выпускном вечере июня 1941-го, ощутил всю ценность хлебного пайка весом всего лишь 125 граммов и получил столь долгожданное фронтовое письмо от близкого человека», - рассказали в управлении.

П️о словам представителей управления культуры «талант артистов настолько ярко и искренне передавал чувства тех далеких дней, что зрители буквально прожили каждую минуту концерта, пережив яркие моменты радости и скорби».

Управление культуры города Пскова выражает свою благодарность команде, творческим коллективам и солистам Городского культурного центра, студентам ПОКИ имени Николая Римского-Корсакова за помощь в проведении мероприятия.