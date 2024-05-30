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На бесплатные концерты гусляров приглашают псковичей и великолучан

Совместные выступления псковского ансамбля гусляров «Лель» и белорусского коллектива «Талака» пройдут в Пскове и Великих Луках 22 и 23 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятий.

Изображения: организаторы мероприятия

22 мая зрителей ждут в зале Псковского областного колледжа искусств (Псков, улица Воеводы Шуйского, 2), а 23 мая — на площадке Дома культуры Ленинского комсомола (Великие Луки, улица Зверева, 29). Начало концертов в 19.00, вход свободный без предварительной регистрации.

Главные действующие лица проекта: хорошо знакомый псковичам ансамбль гусляров «Лель» — молодежный образцовый коллектив, лауреат многих всероссийских и международных конкурсов, и ансамбль танца, музыки и песни «Талака» из Витебска — коллектив знакомит слушателей с лучшими образцами и малоизвестными «жемчужинами» музыкального наследия Беларуси, придавая им оригинальность и неповторимое звучание.

Организовать совместные выступления двух коллективов удалось в рамках проекта «Молодость древних струн», поддержанного правительством Псковской области. Основная идея концертов — сохранение традиции игры на гуслях, которая признана одним из объектов нематериального культурного наследия Псковского региона.

Особым украшением программы станут цимбалы — древний струнный ударный инструмент и ближайший родственник гуслей, в своих сочинениях его использовали многие композиторы, в том числе Ференц Лист, Клод Дебюсси, Игорь Стравинский и другие.

Организаторы отмечают, что для совместных выступлений будут сделаны специальные аранжировки хорошо знакомых народных и современных мелодий, каждый зритель сможет по-новому открыть для себя привычные звучания.