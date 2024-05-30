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Легендарная музыка Микаэла Таривердиева прозвучит в псковской филармонии

В стенах Псковской областной филармонии 20 мая прозвучат мелодии композитора Микаэла Таривердиева, чей музыкальный талант навсегда вписал его имя в историю советской и мировой культуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Зрителей ждёт исполнение Нижегородским русским народным оркестром имени В. А. Кузнецова. Вечер будет посвящён музыке Микаэла Таривердиева, вошедшей в золотой фонд кинематографа СССР.

В концерте прозвучат любимые зрителями хиты, отметили в ТКД: