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Концерт «Лавандовая ночь» вновь пройдет на террасе псковского отеля «Покровский»

Вечером 18 июля на террасе псковского отеля «Покровский» пройдет традиционный музыкальный вечер «Лавандовая ночь». Это будет волшебный концерт барочной музыки под открытым небом, который уже полюбился псковским зрителям, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Посетители концерта насладятся исполнением произведений эпохи барокко в исполнении известных музыкантов:

Мария Баянкина (сопрано) исполнит известные арии и камерные композиции. Одна из ведущих солисток Мариинского театра, лауреат международных конкурсов. Её голос звучал на лучших сценах мира: в Римской опере, лондонском Concertgebouw, на фестивалях в Вербье, Гамбурге и «Звёздах белых ночей». Псковские зрители услышат арии из опер и камерные произведения в её исполнении.

Коллектив старинной музыки «1703», созданный в 2024 году, под руководством Николая Хондзинского, представит сочинения композиторов XVII-XVIII веков, таких как Иоганн Себастьян Бах и Антонио Вивальди.

Художественный руководитель ансамбля «1703», приглашённый дирижёр Мариинского театра и основатель капеллы «Русская консерватория». Его интерпретации старинной и классической музыки получили признание как в России, так и за рубежом.

Концерт состоится на уютной летней террасе с живописным видом на Псков. Псковичи смогут насладиться прекрасной музыкой под открытым небом, в окружении зелени и свежего воздуха. Начало концерта запланировано на 19:00. Вход свободный по билетам, приобрести их можно заранее на сайте.

Концерт подходит для зрителей от 12 лет и старше. Организатором выступает ООО «Покровский».

Реклама: ООО «Покровский». ОГРН 1196027002753. ИНН/КПП 6027197108/602701001. Юридический адрес: Псковская область, город Псков, улица Кузнецкая, дом №2, офис №116. Erid: 2SDnjdcmPLH