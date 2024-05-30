Концерт «Лавандовая ночь» вновь пройдет на террасе псковского отеля «Покровский»

Вечером 18 июля на террасе псковского отеля «Покровский» пройдет традиционный музыкальный вечер «Лавандовая ночь». Это будет волшебный концерт барочной музыки под открытым небом, который уже полюбился псковским зрителям, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Посетители концерта насладятся исполнением произведений эпохи барокко в исполнении известных музыкантов:
Концерт состоится на уютной летней террасе с живописным видом на Псков. Псковичи смогут насладиться прекрасной музыкой под открытым небом, в окружении зелени и свежего воздуха. Начало концерта запланировано на 19:00. Вход свободный по билетам, приобрести их можно заранее на сайте.
Концерт подходит для зрителей от 12 лет и старше. Организатором выступает ООО «Покровский».
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