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Коллектив Dizzy Dutch Duck выступает с концертом в Поганкиных палатах в Пскове

Концерт «Галерея-джаз» проходит в музее «Поганкины палаты» в Пскове сегодня, 29 мая, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

Проект «Галерея-джаз» - это серия выступлений музыкальных коллективов и солистов, которые отражают актуальные тенденции российского музыкального направления.

Участие в ежегодном летнем проекте принял коллектив Dizzy Dutch Duck. Группа была создана петербургским тромбонистом и аранжировщиком Антоном Боярских. Коллектив играет современный джаз, соответствующий современным требованиям времени.

«Сегодня мы частично представим программу, которую уже играли в Пскове, но будет и кое-что новое. Каждая композиция - это картина. Мы покажем вам картину за картиной и так раскроем нашу концепцию», - рассказал создатель группы Антон Боярских.

Dizzy Dutch Duck исполняет как современные композиции, так и музыку прошлого столетия. Коллектив играет для псковичей и гостей города авторские композиции, джазовые стандарты в оригинальных аранжировках, фьюжн, электронику, а также трибюты известным музыкантам и композиторам.