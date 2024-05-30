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Пять концерта органной музыки состоятся в Пскове в июне

Пять концертов органной музыки состоятся в Храме Пресвятой Троицы в Пскове Римско-католической церкви в июне, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концертов.

Первый из них органный под названием «Музыкальное приношение Иоганну Себастьяну Баху» пройдёт в воскресенье 1 июня в 17:00. В нём примет участие опытная петербуржская органистка Елена Рябко.

Второй ансамблевый концерт под названием «Диалог органа и флейты» состоится в субботу 7 июня в 17:00. В нём выступят музыканты из Санкт-Петербурга Виталия Котова (орган) и Алексей Ужегов (флейта).

Третий концерт органной музыки из цикла «Звук. Тёмные искры» пройдёт в воскресенье 15 июня в 17:00. В нём выступит органист из Гатчины Николай Бронзов.

Четвёртый концерт органной музыки под названием «От Баха до Эскеша» состоится в воскресенье 22 июня в 17:00. В нём выступит органистка из Санкт-Петербурга Елизавета Иванова.

Пятый концерт органно-вокальной музыки под названием «Органный космос» состоится в субботу 28 июня в 17:00. В нём со своей программой выступят российский органист, лауреат всероссийской премии «Органист года-2020» в номинации «За самую оригинальную и концептуальную программу», солист Белгородской и Курской государственных филармоний Тимур Халиуллин и солистка Белгородской государственной филармонии Ирина Хубаева (лирико-колоратурное сопрано).

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.