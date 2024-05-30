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Органные концерты Народного артиста РФ Владимира Хомякова пройдут в Печорах

Огранные концерты Народного артиста Российской Федерации Владимира Хомякова пройдут в Печорах 13 и 14 июня. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Органные концерты в Печорах».

Фото: Органные концерты в Печорах/ сообщество ВКонтакте

На концерте все желающие смогут услышать импровизацию Владимира Хомякова на уникальном печорском органе, который является одним из пяти исторических органов России.

Первый концерт - «Иоганн Себастьян Бах», пройдёт в пятницу, 13 июня, в 16:30. Второй концерт - «И.С.Бах и музыка наших дней», начнётся в 16:30 14 июня.