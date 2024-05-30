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Концерт эстрадно-джазового оркестра Псковской области пройдёт в Поганкиных палатах

Концерт эстрадно-джазового оркестра Псковской области пройдёт в Поганкиных палатах 26 июня. Об этом сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: театрально-концертная дирекция Псковской области

Солистка Настасья Петрова исполнит известные джазовые композиции - «Summertime», «Hello, Dolly!», «Georgia», «Sway» и другие.

В этом году программа «Галерея-Джаз» посвящена великим мастерам джазовой музыки, чьи имена навсегда вписаны в историю этого уникального музыкального направления.